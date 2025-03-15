Palandöken’de 2025 Kar Voleybolu Heyecanı

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ’NDEKİ KAR VOLEYBOLU COŞKUSU

Palandöken Kayak Merkezi’nde kar voleybolu heyecanı yaşandı. 2025 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu müsabakaları Erzurum’da gerçekleştirildi. Turnuvaya 6 ülkeden yaklaşık 70 sporcu katılarak 15 takımda mücadele etti. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, daha önce Erzurum’da düzenlenen Kar Voleybolu Dünya Turu’nun ikincisinin yapıldığını ifade etti. Aslandaş, “Altı ülkeden erkek ve kadın sporcularımız katıldı. Çok keyifli maçlar oldu. Palandöken kar voleybolunu Erzurum’la özdeşleşen bir marka haline getirdi. Bahar havası var. Erzurum’da bu işi çok sevdi” şeklinde konuştu.

KADIN SPORCULARDAN HAVA KOŞULLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Kar voleybolu kadın milli takım sporcuları Simge Yalçın ve Su Şimdim, önceki yıl tipi altında oynadıklarını bu yıl ise daha sıcak bir havada mücadele ettiklerini aktardı. Organizasyonda kadınlar kategorisinde Türkiye birinci oldu. Erkeklerde ise İran ilk sırada yer alırken, İtalya ikinci ve yine İran üçüncü sırada yer aldı.