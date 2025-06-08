Palandöken’de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii bahçesinde bıçaklı bir kavga yaşandı. Olay, akşam 22.15 sıralarında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ VE SONUCU

İddiaya göre, A.P. ve B.K. isimli iki kişi alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı. Tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüşmesiyle birlikte B.K., A.P.’yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

MÜDAHALE VE SORUŞTURMA

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı durumdaki A.P.’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve kaçan şüpheli B.K.’nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.