Haberler

Palandöken’de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii bahçesinde bıçaklı bir kavga yaşandı. Olay, akşam 22.15 sıralarında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ VE SONUCU

İddiaya göre, A.P. ve B.K. isimli iki kişi alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı. Tartışmanın kısa süre içinde kavgaya dönüşmesiyle birlikte B.K., A.P.’yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

MÜDAHALE VE SORUŞTURMA

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı durumdaki A.P.’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve kaçan şüpheli B.K.’nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kütahya’da Tren, Otomobile Çarptı

Kütahya'da, Ankara-İzmir seferindeki yolcu treni, raylarda bekleyen bir araca çarparak hasara neden oldu. Sürücüyü bulmak için araştırma başlatıldı.
Haberler

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, ABD’Yİ 2-1 YENDİ

A Milli Futbol Takımı kalecisi Berke Özer, Amerika'daki zaferin ardından ilk milli maçında ülkesine bayram coşkusu yaşattığını ifade ederek, Dünya Kupası umutlarını dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.