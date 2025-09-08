Haberler

Palandöken’de Bıçaklı Kavga, 3 Yaralı

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Erzurum’un Palandöken ilçesinde gerçekleşen bıçaklı bir kavgada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Palandöken ilçesi Kayakkolu kavşağında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların ve sopaların kullanıldığı bu kargaşada, 3 kişi yaralanıyor.

KAVGA AMATÖR KAMERALARA YANSIDI

Polisin müdahalesiyle kargaşa sona ererken, iki grup arasındaki bıçaklı kavga amatör kameralar tarafından kaydedildi. Yaralı bireyler, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşındı. Olayla ilgili olarak polis, kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı.

