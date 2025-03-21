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Palandöken’de Güvenli Turizm İçin Jandarma Denetimi

DENETİMLER SÜRECEK

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Palandöken Kayak Merkezi’nde vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve güvenli turizmi sürdürmek amacıyla denetimlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Bu bağlamda, çığ tehlikesi olan yasak bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan kişiler, Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından drone destekli devriyeler ile belirleniyor. Erzurum Valiliği’nin “2024/6 sayılı genel emri ile Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler” doğrultusunda gerekli işlemler gerçekleştiriliyor.

IDARI YAPTIRIMLAR UYGULANDI

10 Mart – 21 Mart 2025 tarihleri arasında, Erzurum Valiliği’nin genel emri dahilinde çığ tehlikesi bulunan yasak bölgelerde kayak yapan iki kişiye idari yaptırım uygulandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için gereken tedbirleri almaya devam edeceğini belirtiyor.

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