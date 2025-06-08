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Palandöken’de Kavgada 1 Yaralı Bulundu

ALKOLE DAYALI TARTIŞMA KAVGA HALİNE GELDİ

Erzurum’un Palandöken ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralanma yaşadı. Alınan bilgilere göre, Palandöken’de A.P. ve B.K. isimli iki şahıs, alkol aldıktan sonra bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladılar. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, kavgaya dönüştü.

BICIĞIN YARALADIĞI KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın yaşandığı esnada B.K., A.P.’yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı A.P.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Polis güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve B.K.’nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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