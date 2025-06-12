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Palandöken’de Kaza, Sürücü Kalp Krizi

TRAFİK KAZASI BİR YAŞLI SÜRÜCÜNÜN KALP KRİZİ NEDENİYLE MEYDANA GELDİ

Erzurum’un Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde, bugün öğle saatlerinde üzücü bir trafik kazası yaşandı. Direksiyon başında kalp krizi geçiren yaşlı bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek park halindeki araçlara çarptı.

OLAYIN SEBEBİ ANİ FENALAŞMAYDI

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, sürücünün aniden fenalaşması, aracın savrulmasına neden oldu. Bu savrulma sırasında, yol kenarında park etmiş bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk araç, önünde bulunan başka bir araca vurdu, bu da zincirleme bir kaza meydana getirdi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken, başka bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması rahatlatıcı bir durumdu. Kalp krizi geçiren sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM’da yaşanan bu kaza, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

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