Palandöken’de Siber Devriye Başladı

GÜVENLİ KAYAK İÇİN SİBER DEVRIYE

Dünyaca ünlü kayak merkezlerinden biri olan Palandöken’de, güvenli kayak sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal ortamda ‘siber devriye’ yapıyor. Kayak sezonu süresince, yasaklı bölgelerde kayak yapan, kask takmayan ve kurallara uymayan 37 kayakçı tespit edilerek Cumhuriyet savcılığına bildirildi. Bu kurallara aykırı hareket eden kayakçılara, Kabahatler Kanunu’na göre kişi başı 2 bin 953 lira idari para cezası kesildi.

PALANDÖKEN’İN ÖZELLİKLERİ

Palandöken Kayak Merkezi, en uzun ve dik pistleri ile kış turizminde önemli bir yer tutuyor. Kar kalitesi, geniş pistleri, doğal güzellikleri ve teknolojiyle donatılmış tesisleri sayesinde her kış sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Merkezde 4’ü 4 yıldızlı, 6’sı 5 yıldızlı olmak üzere toplam 10 turistik otel mevcut bulunuyor. Kayakseverlere 30 kolay, 12 orta ve 9 zor seviye pist hizmet ediyor.

TEDBİRLERİN ARTIRILMASI

Avrupa’nın en popüler kayak merkezlerinden biri Panandöken’de, 21 Aralık 2024’te yaşanan ve 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına yol açan çığ felaketi sonrası güvenlik tedbirleri artırıldı. Erzurum Valiliği tarafından kayak pistlerinde uyulması gereken kurallar hakkında genel bir emir yayınlandı. Bu genel emir, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin alması gereken tedbirleri ve uyulması gereken kuralları belirtiyor. Genel emir doğrultusunda, pist dışında kayak yapanlar, kask takmayanlar ve alkollü kayak yapanların cezalandırılacağı ifade edildi.

7/24 SİBER TAKİP

Erzurum Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çığ riski taşıyan alanlarda kayak yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanları izlemek amacıyla sanal dünyada devriyeye başladı. Ekibin 7/24 sürdürdüğü çalışmalarda, kurallara aykırı hareket eden ve bunları görüntüleyen kayakçılar tespit edilerek savcılığa bildirildi. Ocak 2025 itibarıyla yapılan sanal devriye neticesinde, Palandöken’deki yasak bölgelerde kayak yapan 37 kişi belirlenerek ceza işlemine tabi tutuldu.

JAK TIMLERİ VE GÜVENLİK DENETİMLERİ

Palandöken’de sadece siber devriye değil, aynı zamanda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de denetimlerini sürdürüyor. Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Fatih Taş’ın liderliğindeki ekipler, kar motorlarıyla pistlerde devriye gezerek çığ tehlikesi olan bölgelerde kayak yapanları belirliyor. Uyarılara rağmen yasaklı alanlarda kayak yapanlara Kabahatler Kanunu’na göre 2 bin 953 lira idari ceza uygulanıyor. Ayrıca, JAK timleri, kayak yaparken yaralananları sağlık merkezlerine ulaştırmak için de gerekli önlemleri alıyor. 2 bin 250 rakımdaki karakolda görev yapan timler, yaralanma ihbarlarına hızlı bir şekilde yanıt veriyor. Palandöken’de sezon boyunca JAK timleri, kayak yaparken yaralanan 721 kişiye müdahale etti. Timlerin, spor yaralanmaları, mahsur kalma ve kaybolma olayları ile doğal ve insan kaynaklı afetlerde de arama ve kurtarma görevlerini yerine getirdiği belirtiliyor.