Palandöken’de Yangında 16 Kişi Etkilendi

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENENLERİN SAYISI

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana gelen yangın sonucu, 16 kişi dumandan etkileniyor. Yangının çıkmasına sebep olduğu iddia edilen ev sahibi gözaltına alınıyor.

OLAYIN NEDENİ VE İHALE

Adnan Menderes Mahallesi 56. Sokak’ta yer alan binanın zemin katında oturan Z.A. (53), boşanma aşamasındaki eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evini ateşe veriyor. Olayın ardından ihbar üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak binanın doğal gaz akışını kesiyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE KURTARMA OPERASYONU

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde büyüyen yangını söndürmek için harekete geçiyor. Yangın sırasında apartmanda bulunan 16 kişi, ekiplerin yardımıyla binadan çıkarılıyor. Dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye ambulanslarla sevk edilirken, 3 kişiye bölgedeki ambulanslarda müdahale ediliyor.

POLİSİN YAPTIĞI İNCELEME

Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri evde detaylı bir inceleme yapıyor. Olay yerinden kaçan Z.A, Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınıyor.