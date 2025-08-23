Palandöken’de Yanlış Alarm Oldu

YANGIN PANİĞİNE NEDEN OLDU

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir vatandaşın ocakta unuttuğu yemek, apartmanda kısa süreli bir yangın paniğine neden oldu. Apartman sakinleri, evde yükselen dumanı görerek hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangın ihtimaline karşın daireye girerek detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontroller neticesinde herhangi bir yangın olmadığı, dumanın ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı anlaşıldı. Kısa süreli bir korku yaşanırken, itfaiye ekipleri yanlış alarm olduklarını tespit edip bölgeden ayrıldılar.