Haberler

Palandöken’de Yanlış Alarm Oldu

YANGIN PANİĞİNE NEDEN OLDU

Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir vatandaşın ocakta unuttuğu yemek, apartmanda kısa süreli bir yangın paniğine neden oldu. Apartman sakinleri, evde yükselen dumanı görerek hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangın ihtimaline karşın daireye girerek detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontroller neticesinde herhangi bir yangın olmadığı, dumanın ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı anlaşıldı. Kısa süreli bir korku yaşanırken, itfaiye ekipleri yanlış alarm olduklarını tespit edip bölgeden ayrıldılar.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Haberler

Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.