Palandöken: “Esnaf Unutulmamalıdır” “Kentsel Dönüşüm Betonlaşmayı Getirir” “Cadde Mağazacılığı Mahalle İçin Gereklidir” “Esnaf Mahalle Ruhunu Yaşatır” “Aylık 150.000 Bina Yapılıyor” “Projelerde Esnaf Olmalı, Şehir Nefes Almalı”

ESNAFIN UNUTULMAMASI GEREKEN KENTSEL DÖNÜŞÜM

ANKARA – İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında hızlanan kentsel dönüşüm projelerinde esnafın önemine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kentsel dönüşüm, aynı zamanda toplu konut projeleriyle birlikte ülkemizde hızla ilerliyor. Ancak kentsel dönüşümlerde esnaf ihmal edilmemeli. Esnaf, o caddenin, o sokağın, o mahallenin ruhudur. Dolayısıyla esnafsız bir yer sadece betonlaşma olur. Esnafa ait dükkanların, ekonomideki arz-talep dengesine uygun şekilde, yine seçenek olarak sunulması gerekir. İnsan, evinden indiği zaman muhatap olacağı esnafı orada görmek ister. Yoksa ortaya sadece beton yığınları çıkar” dedi.

MAHALLE KÜLTÜRÜ ESNAF İLE YAŞAR

Yeni yapılan kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşların en basit ihtiyaçlarını karşılamak için bile kilometrelerce yol gitmek zorunda kaldığını belirten Palandöken, “Mahalle ve sokak kültürünün yaşaması çok önemli. Esnaf, oranın sigortasıdır. İnsanlar, taneyle ya da gramla alışveriş yapabileceği, ihtiyacı kadar ürün alabileceği yerleri arar. Bu yüzden, kentsel dönüşüm projeleri bin, iki bin daireye ulaşıyor. Ancak bu projeler, daha çok kent ve cadde mağazacılığına değil, büyük kurumsal ticarethanelere hitap ediyor. Çünkü yeni yapılan toplu konut bölgelerinde, özellikle kentsel dönüşüm alanlarında, o mahalle ruhunu yaşatacak; arkadaşlığı pekiştirecek, insanların alışveriş yapacağı, sabah ‘günaydın’ diyeceği bir esnaf kitlesi bulunamıyor. Bu durum ihmal edilmemeli” ifadelerini kullandı.

ESNAF İLE ÇOĞULCU BİR KENT YARATILMALI

Esnafın olduğu yerlerde rekabet oluştuğunu ve bu rekabetin hizmet kalitesini artıracağını ifade eden Palandöken, “Hem modern, hem oturulabilir, hem komşuluk ilişkilerinin yaşanabileceği, hem de rekabet edecek esnafı bir arada görmek istiyoruz. Kentsel dönüşümle birlikte onlarca, yüzlerce esnaf mağdur oluyor. Yeni yapılan sitelerin altında dükkan olmaması nedeniyle insanlar, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak esnafı aramak zorunda kalıyor. Bu da mahalle kültürünü zedeliyor. Kentsel dönüşüm projeleri planlanırken bu durumlar göz önünde bulundurulmalı. Aksi halde ileride, anahtarınızı emanet edeceğiniz birini ya da selam vereceğiniz esnafı bulamazsınız. Esnaf dükkanları hem ekonomik açıdan, hem de rekabet ortamının oluşması açısından çok önemli” şeklinde konuştu.