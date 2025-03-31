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Palandöken Geçidi’nde Araçlar Mahsur Kaldı

ŞİDDETLİ SİS VE TİPİ ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Erzurum Palandöken geçidinde, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis ve tipi yüzünden birçok araç yolda mahsur kaldı. Erzurum-Tekman kara yolunda yaşanan bu olumsuz hava koşulları, geçidi kullanan sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

ETSİZ ÇALIŞMALAR VE TALEPLER

Karayolları ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları için harekete geçti ve 2 saatlik bir çabanın ardından çok sayıda aracı yoldan çıkarabildi. Bu durumu değerlendiren vatandaşlar, Palandöken geçidine bir tünel yapılmasını istediklerini dile getirdi. Kış aylarında bölgede sürekli olarak bu tür sorunlarla karşılaştıklarını belirten sürücüler, bu durumu önlemenin önemli olduğunu ifade etti.

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