Palandöken Geçidi’nde Tipi Zorluyor

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Erzurum ve çevresinde etkili olan kar yağışı, Erzurum-Tekman karayolundaki Palandöken geçidinde tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatıyor. Son üç gündür etkisini gösteren sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

TIPİ SÜRÜCÜLERİ MAHSUR BIRAKTI

2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde meydana gelen tipi, sürücülerin yol almasını zorlaştırdı. Mahsur kalan sürücüler, birbirlerine yardım ederek çıkmaya çalıştı. Bazı sürücüler araçlarına zincir takarken, kar lastiğini değiştirmeyen diğer sürücüler, zaman zaman patinaj yaparak yola devam etmekte zorlandılar.

HERDO DİRESİ MEVKİİNDE DE SORUN YAŞANDI

Öte yandan Erzurum-Bingöl karayolu Herdo deresi mevkiinde de kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Bu durum, bölgedeki ulaşımın aksamasına yol açtı.