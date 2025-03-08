Palandöken: Kadınlara Her Daim Değer Vermeliyiz

KADINLARA DEĞER VERİLMESİ GEREKİYOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kadınlarımıza sadece 8 Mart günü değil tüm yaşam boyunca değer verilmesi gerekiyor” diyerek kadınların önemini vurguladı. Palandöken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı görüntülü basın açıklamasında kadınların iş hayatındaki etkilerini de dile getirdi. “Kadınlarımız toplumun temel direğidir” diyen Palandöken, çalışan kadınların ekonomiye ve girişimciliğe katkılarının altını çizdi.

TASK ÜYELERİ ARASINDA KADIN ORANI

Palandöken, TESK’in üyelerinin yaklaşık yüzde 20’sinin kadınlardan oluştuğunu belirtti. “TESK, 425 binin üzerinde kadın üyesiyle Türkiye’nin en güçlü kadın örgütlerinden birine sahip” şeklinde konuşan Palandöken, kadın girişimcilerin sayısının artmasının önemine dikkat çekti. Kadınların iş hayatındaki rolünün anlaşılmasının aile bireylerinin işletmelerdeki yerini daha iyi kavramalarına katkı sunacağını ifade etti.

Palandöken, kadınların “işteki başarılarıyla övünülecek ve gençlerimize yeni girişimcilik ruhu kazandırarak ilham kaynağı olacaktır” dedi. Kendi işini kuran başarılı kadınların girişimciliği daha iyi öğretildiği bir sektör oluşturduğunu belirten Palandöken, esnaf ve sanatkarların bu süreçleri tamamlamasının da önem taşıdığını vurguladı. “Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, ekonomiye yön veren kadınlarımızın girişimcilik alanındaki varlığının artmasını diliyorum” şeklinde son sözlerini iletti.