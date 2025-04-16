Palandöken Masterlar Taşkent Maratonu’nda Başarı Elde Etti

PALANDÖKEN MASTERLAR ULUSLARARASI MARATONDA GURUR DUYDU

Uluslararası Taşkent Maratonu, “Palandöken Masterlar” koşu ekibinin Türkiye ve Erzurum’u gururla temsil ettiği bir etkinlik oldu. Bu yıl yedincisi düzenlenen maraton, 13 Nisan 2025 Pazar günü Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleşti. “Palandöken Masterlar” ekibi, maraton boyunca ülkemizi ve Erzurum’u başarıyla temsil etti.

BERABER MARATONU TAMAMLADILAR

Çeşitli meslek gruplarından oluşan ekip, hukukçulardan iş insanlarına, akademisyenlerden bürokratlardan ve emeklilerden oluşuyor. Toplamda 24 sporcu, maratonun düzenlendiği iki farklı kategoride yarıştı ve başarıyla tamamladı. Maraton sonrasında, “Palandöken Masterlar” koşu grubu, Özbekistan’ın Hiva, Buhara, Semerkand ve Taşkent şehirlerini ziyaret ederek Türk ve İslam coğrafyasındaki geçmişin izlerini sürmeye devam etti. Bu ziyaretler, bölgede Erzurum kültürünün tanıtımına da önemli katkılar sağladı.