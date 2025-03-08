‘Palestine Action’dan Trump’a İskoçya’da Protesto

PROTESTO EYLEMİ

ABD Başkanı Donald Trump’a ait İskoçya’daki golf sahasında bir protesto düzenlendi. “Palestine Action” grubu, sahadaki çim alana “Gazze satılık değil” yazdıktan sonra, bölgedeki bir binayı kırmızıya boyadı. Eylemciler, sahanın girişindeki duvarlara Trump’ı hedef alan mesajlar bıraktı ve ABD Başkanı’nın Gazze’ye yönelik politikalarını eleştirdi. Yazılar arasında dikkat çeken ifadeler “Özgür Filistin” ve “Özgür Gazze” oldu.

SOCIAL MEDYA AÇIKLAMASI

Grup, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Trump, Gazze’ye kendi mülküymüş gibi davranıyor ancak kendi mülkünün de ulaşılabilir olduğunu bilmeli.” ifadesini kullandı. Açıklamada, “ABD yönetimi, İsrail’e silah sağlamaya ve Gazze’de etnik temizlik planları yapmaya devam ettikçe bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır. Filistin, Filistinlilere aittir.” denildi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı ortak basın toplantısında, ABD’nin Gazze Şeridi’ni “devralacağını” ve buraya “sahip olacağını” dile getirmişti. Gazze’nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu vurgulayan Trump, Gazze’deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu. Ayrıca, “Gazze’yi, Orta Doğu’nun Rivierası’na dönüştürmeyi istediğini” belirtmişti.