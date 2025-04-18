Palm Yağının Sağlık Üzerindeki Etkisi Yoktur

PALM YAĞI HAKKINDA BİLİMSEL AÇIKLAMALAR

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Dizdar, “Palm yağının herhangi bir hastalığa neden olduğunu gösterebilecek bilimsel çalışma yok. Şüphe de yok. Ayrıca endüstride kullanılan palm yağı, sürdürülebilirlik sertifikası taşıyor” diye söylüyor. Palmiye yağı, ‘Elaeis guineensis’ bitkisinin meyvelerinden üretiliyor ve dünya çapında en yaygın kullanılan yağlardan biri olarak biliniyor. Bu palmiye türünün %90’ı, Malezya ve Endonezya’daki ekili alanlarda bulunuyor. Trans yağ içermemesi, yüksek erime derecesi ve üretiminin görece daha ucuz olması nedeniyle palmiye yağı, çikolatadan cipse kadar pek çok gıda ürününde ve ayrıca temizlik ile kozmetik ürünlerinde tercih ediliyor.

TIBBİ OLARAK RİSKSİZ

Son günlerde Dubai çikolatasında dolgu malzemesi olarak kullanılması sebebiyle gündeme gelen palm yağı konusunda değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Dizdar, “Tıbbi olarak palm yağıyla ilgili bir sıkıntı yok. Ben bunu direkt söyleyebiliyorum. Çok fazla araştırma yapılmış. Normalde günlük yağ olarak zaten tropikal bölge ülkelerinde kullanılıyor. Yani ekstradan üretilmiş bize pazarlanan bir şey değil. Oranın genel yağı. Özellik üretim açısından en çok yağ oranını veren bitki” diyor. Sağlık açısından sorun teşkil etmediğini belirten Dizdar, “Bugüne kadar yapılan bütün çalışmalar olumsuz bir şey göstermemiş” diye ekliyor.

DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILIYOR

Doç. Dr. Dizdar, palm yağının kanser ya da başka bir hastalıkla ilişkisini gösteren bir çalışma olmadığını, şüphe uyandıran özelliklerinin de bulunmadığını vurguluyor. “Yağ prosesi, işlenmesi, ben bunu aldım, meyveden sıktım, size verdim şeklinde yapılmıyor. Bu yağın içinde farklı bölümler var. Bu bölümlerin bir kısmı gıda, bir kısmı kozmetikte, bir kısmı ise sabun amacıyla kullanılıyor.” diyen Dizdar, palm yağının, kozmetikte rujun ana dokusunu oluşturmak gibi endüstriyel alanlarda dolgu materyali olarak da kullanıldığını belirtiyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Doç. Dr. Dizdar, “Palm yağı sürdürülebilirlik sertifikası taşıyor. O yüzden bir marka palm kullanırsa sürdürülebilir palm yağını kullanıyor” şeklinde açıklamada bulunuyor. Ayrıca, “Ne diyabet ne başka bir hastalık için risk gösterilmemiş. Obezite ise doğrudan kalori fazlalığıyla ilişkili.” diyor. Palm yağının vücutta enerjiye dönüştürülmesinin de kolay olduğunu belirten Dizdar, insanların depresif anlarında sarıldıkları yiyeceklerde palm yağının bulunmasının bazı avantajlar sağlayabileceğini ifade ediyor.

Doç. Dr. Yavuz Dizdar, palm yağının sağlık üzerindeki olası risklerine dair yapılan incelemelerin sonucunda, “Bir endüstriyel manipülasyon olduğu açığa çıktı” diyerek durumu özetliyor. Avrupa Gıda Güvenliği Komitesi’nin raporunu geri çektiğini ve bunun altını dolduramadıklarını da sözlerine ekliyor. Ayrıca, “Raporu vermiş olan kişiler de söylemlerini geri çekmek zorunda kaldı. Çünkü herhangi bir hastalığa neden olduğunu gösterebilecek bir bilimsel çalışma yok.” diye belirtiyor.

NÖTR TAD VE TARIM İLAÇLARI ÜZERİNE

Doç. Dr. Dizdar, palm yağının Dubai çikolatasında kullanımına da değinerek, “Damak tadını rahatsız etmeyen nötr tadı var.” diyor. Ayrıca, “Biz hastalıkların nedeni olarak genellikle olağan şüpheli ararız. Bu sefer olağan şüpheli palm yağına doğru kaydı. O kadar çok kimyasal aslında gıdanın içine karıştırılıyor ki, ama birinci dereceden suçlu tarım ilacıdır.” ifadelerini kullanıyor. Palm yağının bu konuya dahil olmadığını belirten Dizdar, “Artık hızlı üretim teknikleri nedeniyle çok fazla antibiyotik ve biyolojik madde kullanıyorlar.” diyor.