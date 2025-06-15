Palmeiras Porto Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

PALMEIRAS PORTO MAÇININ YAYIN DETAYLARI

Palmeiras ile Porto arasındaki karşılaşma, özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, bu heyecan verici maçı canlı olarak izlemek için gerekli detaylara ulaşmaya çalışıyor.

CANLI YAYIN İMKANI VE TARİH

Palmeiras Porto maçı, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek ve maçın başlama saati 00:00 olarak belirlendi. Bu mücadele, Türkiye’de TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maç, East Rutherford’daki MetLife Stadyumu’nda gerçekleşecek, bu da yerel taraftarlar için büyük bir ilgi kaynağı oluşturuyor.

MAÇ İÇİN HAZIRLIKLAR

Palmeiras ve Porto arasındaki bu önemli karşılaşma, her iki takım için de kritik bir fırsat sunuyor. Taraftarlar, bu maçı canlı izlemek için hazırlıklarını yaparken, maça dair detayları ve gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.