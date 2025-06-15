Palmeiras Porto Maçı Hangi Kanalda?

PALMEIRAS PORTO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Palmeiras Porto maçı öncesi, hangi kanaldan yayınlanacağı hakkında bilgiler araştırılıyor. FiFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamındaki bu önemli karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

PALMEIRAS HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Temsil ettiği yer São Paulo, Brezilya olan Sociedade Esportiva Palmeiras takımı, 26 Ağustos 1914 tarihinde Sao Paulo’da kurulmuştur. Başlangıçta Società Sportiva Palestra Italia ismiyle biliniyordu ancak 1942 yılında isim değiştirerek mevcut ismini almıştır. Palmeiras, Brezilya’nın en üst düzey futbol ligi olan Série A’da mücadele ediyor.

KULÜP REKORLARI VE TARİHÇESİ

Palmeiras, tarih boyunca kazandığı 12 şampiyonluk ile Série A’yı en çok kazanan takım unvanına sahiptir. Kulüp, maçı 43.000 kişilik Allianz Parque stadyumunda oynamaktadır. Ayrıca, ezeli rakibi Corinthians takımı ile aralarında yoğun bir rekabet bulunmaktadır. 2012 yılında ise Palmeiras, tarihinde ilk kez küme düşme deneyimi yaşamıştır.