Palu ailesi için HSK devrede

Müge Anlı’nın programına çıkarak tüm ülkeyi hayrete düşüren Palu ailesi ile ilgili davayı HSK inceliyor.

Daha önce takipsizlik kararını inceliyor. Daha önce de deliller var da dikkate alındı mı, alınmadı mı diye inceliyor. Bir hakim savcı cinsel istismar olacak da onu serbest bırakacak. Kimse bu haksızlığı yapmasın. Biraz medya biraz sosyal medyada böyle şeyler çıkıyor. Babası çocuğa cinsel istismar etti deniyor, bakıyorsunuz öyle çıkmıyor. Yargı konuya titizlikle bakıyor Lokal olayları çekip, yargının lekelenmesine müsaade edemeyiz. Yargı adalet hepimiz için gerekli. Hepimiz için son durak. Son tahlilde insanın olduğu yerde hata olabilir. Bu hataları telafi edici mekanizmalar var. Kurumlara genelleme yapınca kurum yıpranıyor. Şu saatte evinde dosya okuyan hakim savcılar var.

TRT