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Palu’da Araç Çarpan Çocuk Hayatını Kaybetti

ELAZIĞ’DA TRAFİK KAZASI

Elazığ’ın Palu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk hayatını kaybetti. M.T.Y. yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde 17 yaşındaki Yusuf K.’ye çarptı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü M.T.Y. gözaltına alındı.

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