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Palu’da Çocuk Hafif Araçla Çarpıldı

ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAY

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybediyor. M.T.Y. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Şeyh Şamil Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf K’ye (17) çarpıyor.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Ağır yaralı olarak Palu Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahale yapılmasına rağmen kurtarılamıyor. Sürücü gözaltına alınıyor.

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