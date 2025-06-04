Palu’da Dağdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

DAĞDA KAYALIKTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’ın Palu ilçesinde, dağlık bir alanda kayalıktan düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Gökdere köyünde doğa yürüyüşüne çıkan O.A. (26) için dün akşam saatlerinde yakınları kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbarın ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gece boyunca devam eden arama çalışmalarında O.A, dağlık arazide kayalıktan düşmüş vaziyette bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, O.A’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORGUN YOLU AÇILDI

Olayın ardından O.A’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Bu talihsiz olay, doğa yürüyüşlerinde alınması gereken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.