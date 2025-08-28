Haberler

Palu’da Deprem Oldu, 3.9 Büyüklüğünde

DEPREM GECESİ PANİK ANLARI

29 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen deprem, Elazığ’da kısa süreli bir panik yarattı. Çevre ilçelerden de hissedilen bu sarsıntının ardından, olumsuz bir durum olup olmadığına dair hızlıca incelemeler başlatıldı. Elazığ’ın Palu ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen deprem, bölge halkında endişe yarattı.

SARSINTININ DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan verilere göre, saat 23:39’da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak belirlendi. Sarsıntının, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi de Palu merkezli bu depremin detaylarını doğruladı. Yapılan açıklamalarda, sarsıntının büyüklüğünün yine 3.9 olduğunun ve derinliğinin 5 kilometre olduğunun altı çizildi.

Büyüklük: 3.5 (Ml)
Yer: Palu (Elazığ)
Tarih: 2025-08-28
Saat: 23:39:45 TSİ
Enlem: 38.62333 N
Boylam: 39.75972 E
Derinlik: 7.32 km
Detay: https://t.co/C6LHg2Rjt6

ÖNEMLİ

Haberler

Fed Üyesi Lisa Cook Dava Açtı

ABD Başkanı Trump, Fed Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı. Cook, Trump’ın yetkisini aşarak kendisini görevden aldığı gerekçesiyle dava açtı; ilk duruşma yarın yapılacak.
Haberler

Yılmaz Atak, Damat Uğur’u Vurmuş

Aksaray'da Yılmaz Atak, boşanma aşamasındaki damadı Uğur Deniz'i 9 el ateş ederek öldürdü. Olay sonrası Atak gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.