Palu’da Deprem Oldu, 3.9 Büyüklüğünde

DEPREM GECESİ PANİK ANLARI

29 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen deprem, Elazığ’da kısa süreli bir panik yarattı. Çevre ilçelerden de hissedilen bu sarsıntının ardından, olumsuz bir durum olup olmadığına dair hızlıca incelemeler başlatıldı. Elazığ’ın Palu ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen deprem, bölge halkında endişe yarattı.

SARSINTININ DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan verilere göre, saat 23:39’da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak belirlendi. Sarsıntının, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Kandilli Rasathanesi de Palu merkezli bu depremin detaylarını doğruladı. Yapılan açıklamalarda, sarsıntının büyüklüğünün yine 3.9 olduğunun ve derinliğinin 5 kilometre olduğunun altı çizildi.

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Palu (Elazığ)

Tarih: 2025-08-28

Saat: 23:39:45 TSİ

Enlem: 38.62333 N

Boylam: 39.75972 E

Derinlik: 7.32 km

Detay: https://t.co/C6LHg2Rjt6