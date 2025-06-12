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Palu’da Hacı Resul Doğan Kayboldu

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE NEHRE GİRİYOR

Elazığ’ın Palu ilçesinde, aşırı sıcak sebebiyle bunalan Hacı Resul Doğan (36), girdiği Murat Nehri’nde kayboldu. Olay, akşam saatlerinde Palu ilçesinin Seydili köyü yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre, bunalıma giren Hacı Resul Doğan, bir süre sonra nehirde gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Hacı Resul Doğan için nehirde arama çalışmaları başlattı.

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