Palu’da Osmanlı Karakolu Bulundu

PAUL KALİTESİ’NDEN BÜYÜK KEŞİFLER

Elazığ’ın köklü tarihi ilçesi Palu’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve Palu Kaymakamlığı’nın desteklediği kazı çalışmalarında Palu Kalesi’nin zirvesinde dört odalı Osmanlı dönemi karakolu gün ışığına çıkarıldı. Mayıs ayının ortalarında başlatılan kazılarda hem bilimsel verilerin elde edilmesi hem de ziyaretçi deneyiminin artırılması amaçlanıyor. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kalenin zirvesinden Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen bir karargahın ortaya çıktığını belirtti.

ÖNEMLİ BULUNTULAR VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Kazıların bilimsel danışmanı olan Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Danışmaz, çalışmalarda dört odalı Osmanlı karakolunun yanı sıra kuzey cephesinde kısmen ayakta kalan yapılar da bulunduğunu ifade etti. Doç. Dr. Danışmaz, “İlk bakışta Osmanlı dönemine ait gibi görünen yapının altında, detaylı incelemelerde beş ayrı yapı katmanı olduğunu tespit ettik. En alt katmanda, kalenin kuruluşuna dair Urartu dönemi sur temelleri ve özgün taşlar ortaya çıktı” dedi. Çalışmalarda ayrıca Osmanlı askerlerine ait taş gülleler, demir kılıçlar, lüle parçaları ve çok sayıda çanak ve çömlek kalıntısına rastlandığı belirtildi.

KAZILAR VE GELECEK PLANLAMALARI

Vali Numan Hatipoğlu, “Geçtiğimiz haftalarda Palu Kalesi’nde devam eden kazılarımıza ziyaret ettim. Burada önemli buluntular tespit edildi. Palu Kalesi, bölgenin tarihi açısından oldukça önemli noktalardan biridir. Kazılarımız artık sürekli hale getirilecek. İl Özel İdaresi olarak gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kazılarda elde edilen Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikkelerin de önemli buluntular arasında olduğu ifade edildi.

YENİ BULUNTULAR VE KORUMA PLANLARI

Doç. Dr. Harun Danışmaz, kazılarda dört odalı bir Osmanlı karakolu ve geniş koridorlar ile farklı dönemlere ait yapı katmanlarının keşfedildiğini belirtti. “Palu Kalesi’nde mayıs ortalarında kazı çalışmalarına başladık. İki ana hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Birincisi, kaleye gelen ziyaretçilerin deneyimlerini artırmak. İkincisi ise bilimsel araştırmalar yapmak. Dört odalı bir karakola rastladık. Kuzey cephesinde yarı açık bazı yapı kalıntıları da bulduk. Yapılardaki tandırlar burada yaşam olduğuna dair izler taşıyor” dedi.

Çalışmaların sonlanmasının ardından duvarların korunması için çalışmalar başlatmayı planladıklarını söyleyen Doç. Dr. Danışmaz, “Bölgedeki yapıların korunmasına yönelik çabalarımız devam edecek. Özellikle kuzeydoğu köşesindeki sarnıç ve kalın duvarlar, bu yapının erken dönemlerine dair izler taşıyor” şeklinde konuştu. Bu yapının altında dört ayrı yapı evresinin bulunduğunu ve en altta kalenin kuruluşuna ait Urartu dönemi kalıntılarının gizli olduğunu vurguladı.