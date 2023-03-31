Palu davasında tahliye kararı

Müge Anlı’nın programında anlattıklarıyla Türkiye’nin gündemine oturan Palu ailesi ile ilgili karar açıklandı.

Türkiye gündemine oturan Palu ailesi davasında Müge Anlı, yargıtay kararını açıkladı. Enişte Tuncer’e ağırlaştırılmış müebbet alırken 5 aile üyesine tahliye edildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Palu ailesi konusu Türkiye’nin kanını dondurmuştu. Kocaeli’de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. 2021 yılının eylül ayında görülen karar duruşmasında 5 aile üyesine toplam 63 yıl hapis, Tuncer Ustael’e ise ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Yeniden görülen Palu ailesi davasında 5 kişi beraat etti.