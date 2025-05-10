Palu Kalesi’nde Kazı Çalışmaları Başladı

PALU KALESİ’NDE ARKEOLOJİK KAZILAR BAŞLADI

ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olan tarihi Palu Kalesi’nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Başkanlığı’nın yürüttüğü kazı çalışmaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Vali Numan Hatipoğlu, kazı alanında incelemeler yaparak Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve temsili olarak kazmayı vurdu. Bu incelemeye, milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ da katıldı.

KAZILAR, TARİHİ KÖKENLERİ ORTAYA ÇIKARACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile yürütülen bu kazılar, Urartu’dan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan geniş bir tarihsel sürecin gün yüzüne çıkarılmasını amaçlıyor. Palu Kalesi’nde daha önceden tespit edilen Urartu Dönemi’ne ait çivi yazılı yazıtlar, kaya mezarları, tapınak yapıları, su sarnıçları, tüneller ve kaya merdivenleri gibi birçok arkeolojik unsur, detaylı bir şekilde belgelenerek yeni buluntuların ortaya çıkarılması planlanıyor.

Vali Hatipoğlu, kentte 3 bölgede daha kazı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Hatipoğlu, “Bu çalışmalar Palu’nun, Elazığ’ın turizm destinasyonu açısından önemli. Murat’ın bu muhteşem havzasında farklı turizm etkinliklerinin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. İnşallah ileride çok daha önemli bir turizm destinasyonu haline gelecek. Harput Kalesi, Salkaya köyü ve Tadım köyünde de kazılar yapıyoruz. Bu tarihi zenginlikleri vatandaşlarımızın erişimine açmak istiyoruz. Bu güzellikler, öncelikle Elazığlılar olarak farkında olduğumuz ve yaşadığımız bir medeniyet emaresi olsun, ardından da tüm ülkemize yayılsın istiyoruz. Bu anlamda da bu tür çalışmalarımızı sonuna kadar destekleyerek devam edeceğiz” dedi.