Pamukkale Cankurtaran’da Yangın Çıktı

YANGIN HABERİ

Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde bugün saat 15.00 civarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. Yangınla mücadele için bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz ve 2 iş makinesi gönderildi. Ayrıca, 307 personel yangınla mücadele için görev alıyor.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, “Cankurtaran mevkiinde orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediyoruz. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor” bilgisi verildi. Yangın bölgesinde müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.

ÖNEMLİ

İkizce’de Yamaçtan Düşen Kişi Öldü

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık toplarken yamaçtan düşen 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Gece Kuloğlu’nda Av Tüfeği Kazası

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir çoban, av tüfeğiyle oynarken vurularak yaşamını yitirdi. Genç çobanın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

