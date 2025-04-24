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Pamukkale’de 3.9 büyüklüğünde deprem!

DENİZLİ’DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, merkez üssü Irganlı Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, bu deprem saat 03.30’da meydana geldi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ VE ETKİSİ

Yer kabuğunun 13.34 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Denizli il genelinde hissedildi. Olay, bölge sakinlerinde kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, depremle ilgili olarak can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

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