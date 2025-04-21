Pamukkale’de Emekli Polis Vuruldu

ALACAK MESELESİ NEDENİYLE ATEŞ AÇILDI

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. 53 yaşındaki emekli polis memuru Hasan Hüseyin Ç., alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu 40 yaşındaki araç kiralama şirketi sahibi Abdullah Dinç’i iş yerinde tabancayla yaraladı. Dinç, yaralı halde eline aldığı döner bıçağıyla Hasan Hüseyin Ç.’yi takip etti ve sonunda onu yakalamayı başardı. Yaşanan olaylar cep telefonuyla kaydedildi.

ŞİRKET SAHİBİ KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Olay, sabah saat 09.00 civarında Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gerçekleşti. Hasan Hüseyin Ç., iddiasına göre, 2 milyon lira alacağı bulunduğu Abdullah Dinç’in iş yerine gitti. Burada başlayan tartışmanın akabinde, Hasan Hüseyin Ç., yanındaki tabancayla Abdullah Dinç’e ateş etti. Dinç, bu sırada masanın altına saklanarak kurşunlardan korunmaya çalıştı. Mermileri biten Hasan Hüseyin Ç. olay yerinden kaçtı. Dinç, bacağından ve kalçasından yaralanarak iş yerinde bulunan döner bıçağıyla peşine düştüğü Hasan Hüseyin Ç.’yi yakalamayı başardı.

OLAY YERİ VE GÖZALTILAR

Dinç, elindeki döner bıçağının sapıyla Hasan Hüseyin Ç.’ye vurup, onu yere düşürdü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Hasan Hüseyin Ç.’yi gözaltına aldı. Yaralı durumda olan Abdullah Dinç, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş mermi kovanı tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.