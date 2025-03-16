Pamukkale’de İki Motosiklet Çarpıştı: Yaralılar Var

KAZA DETAYLARI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, tamirhaneye gitmek için manevra yapan bir motosiklete, aynı yönden gelen başka bir motosiklet çarptı. Kaza, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.S. (22) yönetimindeki 20 APG 572 plakalı motosiklet, arızası dolayısıyla kalabalık yolun sol tarafında bulunan tamirhaneye geçmek istedi. Bu esnada, R.K. yönetimindeki 20 AAE 720 plakalı motosiklet, manevra yapan A.S.’nin motosikletine çarptı.

KAZANIN SONUCU VE YARALILAR

Çarpmanın etkisiyle motosikletler ve sürücüleri metrelerce savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, iki yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra, ambulansla en yakın hastaneye taşıdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç motosiklet sürücüsü karşı yola geçmeye çalışırken, arkadan gelen diğer motosikletlinin çarpma anı net bir şekilde görüldü. Çarpmanın ardından her iki motosiklet sürücüsünün savrulduğu, güvenlik kamerası görüntülerinden anlaşıldı.