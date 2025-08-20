Pamukkale’de İlk Kadın Pilot Hasçelik

NURGÜL TUNÇ HASÇELİK’İN BAŞARILI YOLCULUĞU

DENİZLİ’de, ‘beyaz cennet’ olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale’de, sıcak hava balonu şirketinde ön muhasebe elemanı olarak çalışan Nurgül Tunç Hasçelik (32), azmi ve kararlılığıyla eğitim alarak, çalıştığı firmanın ilk kadın pilotu oldu. 4 yıldır turistlere Pamukkale’nin gökyüzünde eşsiz manzaralar sunan Hasçelik, çevresindekilerin başlangıçta “Sen nazik ve kibarsın, sen kadınsın, bu erkek işi yapamazsın” şeklindeki söylemlerine karşı, “Bu işi yapabildiğimi görünce özür diliyorlar” diyerek başarı hikayesini paylaştı.

PAMUKKALE’DE KADIN PİLOT OLMAK

Dünyanın farklı yerlerinden yılda yaklaşık 3 milyon turistin ziyaret ettiği Pamukkale’de yaşayan Nurgül Tunç Hasçelik, 7 yıl önce ilçede faaliyet gösteren bir sıcak hava balonu şirketinde ön muhasebe elemanı olarak işe girdi. Lise mezunu olan Hasçelik, şirketteki görevinin yanı sıra, hayranlıkla izlediği sıcak hava balonlarının pilotlarına da özenerek, bir gün pilot olabileceğine inandı ve eğitim almaya karar verdi. Eğitim sürecinin ardından sıcak hava balonu pilotu unvanını kazandı ve daha önce çalıştığı şirkette ilk kadın pilot olarak görev yapmaya başladı.

KADINLARIN GÜCÜ VE DİKKATİ

Hasçelik, “Çevremdekiler ‘Sen nazik ve kibarsın, sen kadınsın, bu erkek işi yapamazsın’ diyenler, bu işi yapabildiğimi görünce özür diliyorlar. Eğitime başladım ve birçok erkekten daha iyi yapabildiğimi anladım” diyerek, yaptığı işin başarıya ulaşması için gereken dikkat ve planlamanın önemine dikkat çekti. Kadın pilot olmanın insanlarda yarattığı şaşkınlığa da değinen Hasçelik, “Kadın pilot görenler şaşıyorlar. Genelde erkek görüyorlar. Kadın pilot olunca daha güven verdiklerini söylüyorlar” diye ekledi.

PAMUKKALE’NİN EŞSİZ DENEYİMİ

Balon pilotluğu yaptığı süre boyunca yerli ve yabancı turistleri Pamukkale’nin eşsiz manzarasıyla buluşturan Hasçelik, Türkiye’de dört mevsim uçuş yapılabilen tek bölgenin Pamukkale olduğunu ifade etti. Günde 30 ile 40 balonun yaklaşık 600 turistle havalandığını belirten Hasçelik, pilotluğun sorumluluk ve dikkat gerektiren bir iş olduğunu vurguladı.