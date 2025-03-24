Pamukkale’de Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

DENİZLİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik düzenlediği operasyonda, bin 830 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu maddelerle mücadele çerçevesinde, Pamukkale’de uyuşturucu hap ticaretiyle uğraşan 2 şahsı takibe aldı.

ARANAN ŞÜPHELİLER NARKOTİK KÖPEĞİYLE YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanabilmesi için Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Pamukkale ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şahsın adresinde gerçekleştirilen narkotik köpeğiyle aramalarda, bin 830 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca, evde gizlendiği yerde bulunan, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası olan bir diğer şüpheli de yakalandı.

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen malzemeler güvenlik altına alındı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Denizli’de uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.