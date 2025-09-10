Haberler

Pamukkale’de Kayıp Kişinin Cesedi Bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kaybolan bir kişinin cesedi baraj göletinde bulundu. Alınan bilgilere göre, 25 yaşındaki Hasan Yiğit’ten pazar akşamından bu yana haber alamayan ailesi durumu polise iletti. Yapılan değerlendirmede, Yiğit’in Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti çevresine gitmiş olabileceği bilgisinden yola çıkarak, pazartesi günü bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

HÜKÜMET EKİPLERİ ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Su Altı Polis Dalgıç ekipleri bölgedeki arama çalışmalarına katıldı. Dalgıçların yürüttüğü çalışmalar sonucunda suda bulunan Yiğit’in cesedi, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

