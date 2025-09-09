Haberler

Pamukkale’de Kaza, 4 Yaralı Bulundu

DENİZLİ’DEKİ KAZA DETAYLARI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 20 AGG 818 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından yaklaşık 100 metre sürüklenerek karşı şeritteki kaldırıma çarptı. Olay, Kınıklı Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti.

KAZADA YARALANANLAR VE KAÇAN ŞAHISLAR

Kazanın sonucunda 4 kişi yaralanırken, olay sonrası 2 şahsın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yaralıların kimlikleri Ü.İ.A., Ö.A., A.S., N.B. olarak belirlendi. Yapılan alkol testi sonrasında bu şahısların alkollü çıktığı öğrenildi. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği bildirildi.

