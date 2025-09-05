Pamukkale’de Makas Atan Sürücüye Ceza

TRAFİKTE TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde trafikte makas atarak giden bir otomobil sürücüsüne 9 bin 267 lira ceza uygulandı. Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı’nda makas atarak ilerleyen sürücüyü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMESİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi, geriye dönük kamera incelemesi gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, beyaz renkli aracın Acıpayam Bulvarı üzerinde Üniversite Kavşağı istikametine doğru ilerlerken, trafiği aksatacak ve diğer yol kullanıcılarını tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirdiği belirlendi.

Sürücünün bu davranışı, trafik güvenliğini tehlikeye attığı için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-g maddesi uyarınca 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi.