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Pamukkale’de Mantar Toplayan Kayıp

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak üzere evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Mevlüt Karademir’in bulunması için başlatılan arama faaliyetleri sürüyor. Zeytinköy Mahallesi’nde yaşayan Karademir’in bulunması adına AFAD koordinesinde çeşitli arama kurtarma derneklerinin de katılımıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor.

ORMANLIK ALANLAR TARANIYOR

Ekipler, arama çalışmaları kapsamında Bağbaşı Yaylası ile İsrafil Deresi mevkisi arasındaki ormanlık bölgeleri detaylı bir şekilde taradı. Ayrıca bölgedeki dağlık alanlarda da arama gerçekleştiren ekipler, şu ana dek Karademir’e ait herhangi bir iz bulma başarısı gösteremedi. Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’nde 29 Nisan’da mantar toplamak için evden ayrılan Karademir’in akşam saatlerine kadar evine dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirmişti. Bu bildirimle birlikte arama çalışmaları derhal başlamıştı.

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