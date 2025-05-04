Pamukkale’de Mantar Toplayan Kişi Bulundu

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİDEN HABER ALINAMADI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde mantar toplamak amacıyla evinden ayrılan ancak sonrasında kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Mevlüt Karademir’in cansız bedeni bulundu. Zeytinköy Mahallesi’nde yaşayan Karademir’in bulunması için AFAD koordinasyonunda çeşitli arama kurtarma derneklerinin destekleriyle çalışmalar gerçekleştirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DETAYLARI

Ekipler, Bağbaşı Yaylası ile İsrafil Deresi mevkisi arasında yer alan ormanlık alanda tarama yaptı. Bölgedeki dağlık alanlarda da yapılan arama çalışmalarında, Ornaz Vadisi’ne giden sarp bir patika yolda Karademir’e ait hareketsiz bir beden keşfedildi. Olay yerinde bulunan AKUT ekibindeki sağlık personeli, Karademir’in hayatını kaybettiğini doğruladı.

CENAZENİN GÖTÜRÜLMESİ

Karademir’in cenazesi, bulunduğu bölgeden helikopterle alınarak Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna otopsi işlemleri için sevk edildi. 29 Nisan tarihinde mantar toplamak amacıyla evden ayrılan Mevlüt Karademir, geri dönmeyince ailesi durumu polise bildirmiş, bu doğrultuda arama çalışmaları başlatılmıştı.