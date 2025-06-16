Pamukkale’de Mobilya Yangını Çıktı

DENİZLİ’DE YANGIN ÇIKTI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir mobilya atölyesinde başlayan yangın, daireye sıçradı ve olayda 1 kişi dumandan etkilendi. Fatih Mahallesi 1925 Sokak’ta yer alan sekiz katlı apartmanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangının kısa sürede üst kattaki daireye de sıçramasıyla paniğe neden oldu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, apartmanda yaşayanları güvenli bir şekilde tahliye etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir bina sakinine sağlık ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı. Yangın sonucunda hem atölyede hem de dairede çeşitli hasarlar oluştu.