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Pamukkale’de Motosiklet Kazasında 4 Yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, iki motosikletin çarpışmasıyla 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Akhan Mahallesi’nde gerçekleşti.

İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPISMASI

Elde edilen bilgilere göre, iki motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda kaza yaşandı. Çarpışmanın ardından yola savrulan 4 kişi yaralanırken, her iki motosikletten de iki kişi bulunuyordu. Yaralılardan bir motosiklet sürücüsünün olay yerinden yaralı olarak kaçtığı bildirildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti. Hastaneye götürülen 3 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

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