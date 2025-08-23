Pamukkale’de Orman Yangını Başladı

ORMAN YANGINI BAŞLADI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Cankurtaran Mahallesi’nde bir orman yangını meydana geldi. Yangın, Denizli – Antalya karayolu kenarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkmış durumda.

MÜDAHALE EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI

Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile itfaiye görevlileri gönderildi. Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına, bir yangın helikopterinin de havadan müdahale ettiği belirtildi. Yangın, hızla yayılma göstermekte ve söndürme çabaları sürmekte.