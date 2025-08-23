Haberler

Pamukkale’de Orman Yangını Başladı

ORMAN YANGINI BAŞLADI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Cankurtaran Mahallesi’nde bir orman yangını meydana geldi. Yangın, Denizli – Antalya karayolu kenarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkmış durumda.

MÜDAHALE EKİPLERİ GÖREVE BAŞLADI

Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile itfaiye görevlileri gönderildi. Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına, bir yangın helikopterinin de havadan müdahale ettiği belirtildi. Yangın, hızla yayılma göstermekte ve söndürme çabaları sürmekte.

ÖNEMLİ

Haberler

İkizce’de Yamaçtan Düşen Kişi Öldü

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık toplarken yamaçtan düşen 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Haberler

Gece Kuloğlu’nda Av Tüfeği Kazası

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir çoban, av tüfeğiyle oynarken vurularak yaşamını yitirdi. Genç çobanın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.