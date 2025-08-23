Pamukkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

ORMAN YANGINIYLA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale sürüyor. Cankurtaran Mahallesi’nde, Honaz Dağı’nda meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya devam ediyor. Yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine yaklaşırken, aynı zamanda dağın arka tarafından Honaz ilçe sınırına doğru ilerliyor.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangına gece karadan müdahale edebilmek için dağın zirvesine helikopterle ekipler ulaştırıldı. Sarp ve kayalık alandan müdahalenin güç olduğu bu yangına destek sağlamak amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa illerinden de itfaiye ve arazöz ekipleri gönderildi. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterle müdahale durdurulurken, iş makineleriyle ve ekiplerin çabalarıyla yangına müdahale devam ediyor.