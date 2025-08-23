Pamukkale’de Orman Yangını Devam Ediyor

DENİZLİ’DE ORMAN YANGINI MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangın, Denizli – Antalya karayolu yakınlarında, hala belirlenemeyen nedenlerle başladı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarıyla, Denizli Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 uçak ve 11 helikopterle havadan müdahale yapılıyor. Aynı zamanda, karadan 50 kara aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel yangını söndürmek için çalışıyor. Yangının hızla yayılması nedeniyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 Uçak, 11 Helikopter, 50 kara aracı, 2 İş Makinesi ve 307 Personel tarafından müdahale edilmektedir. Yangının meydana geldiği alan yerleşim yerlerine uzak olmakla birlikte, söndürme çalışmaları tüm ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla aralıksız olarak sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir” denildi.

BÖLGEDEKİ GÖRÜNTÜLER YANGININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Ayrıca, bölgeden gelen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin cansiperane çalışmaları devam ediyor.