Pamukkale’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, dün öğleden sonra Honaz Dağı’nda başladı ve ekipler, gece boyunca karadan müdahalede bulundu. Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi’ne ve dağın arka tarafına ulaşıp Honaz ilçe sınırına doğru ilerlemeye başlayınca panik yaşandı.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI GST RAPORU

Yangına, gece karadan müdahale edebilmek için dağın zirvesine helikopterle ekipler sevk edildi. Sarp ve kayalık alanların müdahale etmekte zorlanılması nedeniyle destek amaçlı Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa gibi çevre illerden takviye orman ekipleri gönderildi. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle yapılan müdahale durduruldu. Karadan iş makineleri, arazözler ve yüzlerce personel yangına müdahale etti.

HEMEN SONRASI VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahalenin yeniden başlaması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle kaygıya neden olan yangın bölgesinde halen soğutma çalışmaları sürdürülüyor.