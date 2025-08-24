Pamukkale’de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yangın, dün öğleden sonra Honaz Dağı’nda başladı ve ekipler, gece boyunca karadan müdahalede bulundu. Rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi’ne ve dağın arka tarafına ulaşıp Honaz ilçe sınırına doğru ilerlemeye başlayınca panik yaşandı.

Yangına, gece karadan müdahale edebilmek için dağın zirvesine helikopterle ekipler sevk edildi. Sarp ve kayalık alanların müdahale etmekte zorlanılması nedeniyle destek amaçlı Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa gibi çevre illerden takviye orman ekipleri gönderildi. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle yapılan müdahale durduruldu. Karadan iş makineleri, arazözler ve yüzlerce personel yangına müdahale etti.

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahalenin yeniden başlaması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle kaygıya neden olan yangın bölgesinde halen soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

