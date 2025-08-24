Pamukkale’de Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINIYOR

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dün meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Cankurtaran mevkisindeki orman dışı alanda, yangın dün saat 15.00 civarında başladı. Rüzgar etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

MÜDAHALE GÜCÜ BÜYÜK

Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ve 307 personel gönderildi. Yangın, yerleşim yerlerine uzak bir alanda gerçekleştiği için alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na ait TOMA’larla birlikte, vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle bu çalışmalara katıldı. Ayrıca motosikletli kuryeler ve sivil toplum kuruluşları da bölgeye giderek yangınla mücadele edenlere su ve gıda desteği sağladı.

GECE GEÇ SAATLERDE DE ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Havanın kararmasıyla hava müdahalesi durduruldu, ancak karadan ekiplerin çalışmaları tüm gece boyunca devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı. Şu anda alevlere 9 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 380 personelle müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.