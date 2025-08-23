Haberler

Pamukkale’de Orman Yangını Kontrol Ediliyor

DENİZLİ’DE ORMAN YANGINI MÜDAHALESİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen orman yangını için hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Cankurtaran Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

BÖLGEYE GÖNDERİLEN EKİPLER

Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve toplam 307 personel gönderildi. Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmaları için yoğun çaba harcıyor.

İkizce’de Yamaçtan Düşen Kişi Öldü

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık toplarken yamaçtan düşen 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Gece Kuloğlu’nda Av Tüfeği Kazası

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir çoban, av tüfeğiyle oynarken vurularak yaşamını yitirdi. Genç çobanın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

