Pamukkale’de Otomobil Ağaçla Çarpıştı

OTOMOBİLİN AĞACA ÇARPMASI SONUCUNDA ÖLÜM VE YARALILAR

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. M.G. (30) yönetimindeki 35 PD 053 plakalı araç, Fevzi Çakmak Bulvarı’nda aşırı hızla ilerlerken kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Sürücülerin olaydan sonra 112 Acil Servis’i aramasıyla, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

KAZA SONRASI SAĞLIK DURUMU

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Adak’ın (28) kazada yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı sürücü M.G. ile araçtaki diğer yolcular A.N.G. (30), E.G. (23) ve O.A.G. (2) hemen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan A.N.G.’nin sağlık durumunun kritik olduğu bilgisi verildi.