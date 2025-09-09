Pamukkale’de Otomobil Kaza Yaptı

KAZA DETAYLARI VE OLAY YERİ

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çarptı, ardından yaklaşık 100 metre sürüklenerek karşı şeritteki kaldırıma çarptı. Kaza sonucunda 4 şahıs yaralandı, olay sonrasında ise 2 kişi olay yerinden uzaklaştı. Kaza, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

SİGARA İÇİCİLER VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 20 AGG 818 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetti. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Yaralı olarak tespit edilen Ü.İ.A., Ö.A., A.S., N.B. isimli şahıslar yapılan alkol testinin ardından alkollü olarak belirlendi. Kaza sonrasında otomobil kullanılmaz hale geldi.

KAÇAN ŞAHISLAR VE SORUŞTURMA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan 4 şahıs için ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan 2 şahıs için geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, kazayla ilgili resmi bir soruşturma açıldı.