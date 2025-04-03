Pamukkale’de Ramazan Bayramı Yoğunluğu Artıyor

PAMUKKALE’DE BAYRAM YOĞUNLUĞU Devam Ediyor

9 günlük Ramazan Bayramı tatili, Pamukkale travertenlerinde yoğunluğu artırdı. Tatil süresinin ilk 5 gününde 38 bin ziyaretçi, Pamukkale’yi ziyaret etti. Denizli’de bulunan bu dünyaca ünlü turizm merkezi, yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gördü.

YERLİ TURİSTLER ÖN PLANDA

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Pamukkale ve termal suyu ile bilinen Karahayit bölgesinde Ramazan Bayramı yoğunluğu dikkat çekiyor. Bayram tatili nedeniyle gelen ziyaretçilerin çoğunluğunu yerli turistler oluşturdu. Travertenlerde ve ören yerinde dolaşan misafirler, anılarını hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştiriyor. Yağışlı havaya rağmen beyaz cennet Pamukkale’deki kalabalık gözlerden kaçmadı.

ZİYARETÇİ SAYILARI ARTIYOR

Bayram öncesinde ve boyunca Pamukkale’yi ziyaret edenler arasında yapılan ziyaretçi sayılara bakıldığında, Ramazan Bayramı arefesinde 5 bin, bayramın birinci günü 7 bin, ikinci günü 12 bin, üçüncü ve dördüncü gününde ise 7 bin kişi bölgeyi ziyaret etti. Toplamda 38 bin ziyaretçi, Pamukkale travertenleri ve ören yerini gezdi.

ZİYARETÇİLERİN GÖRÜŞLERİ

İzmir’den Pamukkale’yi görmek için gelen Neşe Yılmaz, “Pamukkale’yi çok beğendim, çok güzel burası. Bayram nedeniyle bir yoğunluk var. Bugün havada çok güzel serin ve kapalı tam gezilecek hava.” ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar’dan gelen Abdullah Miraç Daldal ise, “Pamukkale çok güzel, Denizlili insanlar da çok sıcakkanlı, güzel karşıladılar bizleri. Antik kent çok güzel. Geldiğimizde bu kadar kalabalık beklemiyorduk, ama hem bayram hem de yurt dışından gelen misafirlerin oluşturduğu bir yoğunluk var.” dedi.

İŞLETMECİLERDEN MEMNUNİYET

Bölgedeki işletmeciler, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasının kendilerine olumlu yansıdığını vurguladı. Çelik Termal Spa İşletmecisi Yağız Çelik Çıbık, “Pamukkale ve Karahayit, termal turizm alanında dünyaca üne sahip bölgemizdir. Pamukkale ve Karahayit’teki termal su, içerdiği mineraller sayesinde romatizma ve cilt hastalıkları üzerinde olumlu etkilere sahip. Bu yıl da beklediğimiz yoğunluğu gördük, bayram tatilinin 9 gün olmasından çok memnunuz.” şeklinde açıklama yaptı.