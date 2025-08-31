Pamukkale’de Şehit Aileleri Etkinliği Yapıldı

SICAK HAVA BALONLARIYLA GÖKYÜZÜNDE BAĞRIMIZA BASIYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şehit aileleriyle birlikte özel bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “100 şehit yakınımız Pamukkale semalarında bayrağımızı dalgalandırdı” ifadesi dikkat çekiyor.

ŞEHİT AİLELERİYLE GÖKLERDE KUTLAMA

Etkinlikte, 100 şehit yakını sıcak hava balonlarıyla Pamukkale’nin gökyüzüne yükseliyor ve Türk bayrağını dalgalandırıyor. Yapılan açıklamada, “Şehit ailelerimizle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı göklerde kutladık. Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle 100 şehit yakınımız sıcak hava balonlarıyla Pamukkale semalarında bayrağımızı dalgalandırdı” deniliyor.